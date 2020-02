ਚੌਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ Posted On February - 12 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਫ਼ਰਵਰੀ

ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੇਲੇ ਦੇ ਅੱਜ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਆਧੀ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਸੁਆਦ ਅਤੇ ਪੁਆਧੀ ਅਤੀਤ, ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਰਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀਹ ਸਾਲ ਫ਼ਰੈਂਚ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੂਨੀਆ ਨੇ ਪੁਆਧ ਦਾ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਕਾਫ਼ੀ ਗਰੀਬ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਪੁਆਧੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਹੁਤੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਡਾ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਆਧ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਸਿਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੁਆਧੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 28 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਚੌਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਉੱਜੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਤਾਂ ਸਕੂਨ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਲਵਲੀ ਪੰਨੂ, ਮੰਚ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਲਾਂਡਰਾਂ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿਆਮੀਆਂ, ਪਰਮਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਾਨ, ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਸਾਰੰਗਪੁਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

