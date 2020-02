ਚੋਪੜੀਆਂ ਨਾਲੇ ਦੋ… ਖਾਣਾ ਪਿਆ ਮਹਿੰਗਾ Posted On February - 22 - 2020 ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਟੋਨੀ ਛਾਬੜਾ

ਜਲਾਲਾਬਾਦ, 21 ਫਰਵਰੀ

ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੀ ਢਾਣੀ ਮਾਨ ਸਿੰਘ (ਫੱਤੂ ਵਾਲਾ) ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਵੱਲੋਂ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਦੋ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਆਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਸਮੇਤ ਅੱਧਾ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 25 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਨਾਮਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਗਈ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਸਰਪੰਚੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਸੋਹਣਾ ਸਾਂਦੜ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਏਆਈਈ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਟਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਲਬ ਹੋਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

