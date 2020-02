ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਾਵਾਰਿਸ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੱਢਿਆ Posted On February - 28 - 2020 ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ

ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ), 27 ਫਰਵਰੀ

ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ) ਦੇ ਫੇਜ਼-9 ਦੀ ਵਸਨੀਕ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ (32) ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਕ ਲਾਵਾਰਿਸ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਵੱਢ ਲਿਆ। ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਤਾਂ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲਾਵਾਰਿਸ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਲੱਤ ’ਤੇ ਚੱਕ ਭਰ ਲਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਖ਼ਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੇਜ਼-9 ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸ਼ੋਅਰੂਮਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਸੜਕ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਾਵਾਰਿਸ ਕੁੱਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਲਾਵਾਰਿਸ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਖਰੜ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਖਰੜ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 6 ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਉਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਿਆਂ ਮੁਹੱਲਿਆਂ (ਜਨਤਾ ਨਗਰ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਇਨਕਲੇਵ, ਨਿਊ ਸਵਰਾਜ ਨਗਰ ਆਦਿ ’ਚ) ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੈਚਰ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਜਿਮ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

