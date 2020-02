ਘਰ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਢਾਹ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਿਰਾਸ਼

ਘਰ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਢਾਹ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਿਰਾਸ਼ Posted On February - 10 - 2020 ਨਿਰੰਜਣ ਬੋਹਾ

ਬੋਹਾ, 9 ਫਰਵਰੀ ਬੋਹਾ ਗਾਦੜਪੱਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਿਰਨੀ ਦੀ ਸੜਕ ’ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਪਿਛੇ ਹਟਾ ਕੇ ਚਾਲੀ ਫੁੱਟ ਲੰਮੀ ਤੇ ਅੱਠ ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾਨ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਸ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਦੀ ਟਰੈਫਿਕ ਵਿਚ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਪਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਢਾਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਣ ’ਤੇ ਵੀ ਉਸਦਾ ਦਾ ਮੰਤਵ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਬਣਾਈ ਪਹਿਲੋਂ ਬਣੀ ਨਾਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰ ਕੇ ਨਵੀਂ ਨਾਲੀ ਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਸਥਾਨਕ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੋਹਾ- ਮਾਨਸਾ ਫਿਰਨੀ ਦੀ ਸੜਕ ’ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੋਲੀਂ ਲੰਘਦੀ ਸੜਕ ’ਤੇ ਕੂਹਣੀ ਮੋੜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸੜਕ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਵਿਘਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਅੱਠ ਫੁੱਟ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾ ਕੇ ਇਹ ਥਾਂ ਸੜਕ ਵਿਚ ਰਲਾਉਣ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾਂ ਛੱਡਣ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਨਾਲੀ ਹੁਣ ਉਹ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਨਾਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਨਾਲੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਥਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਨਾਲੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਂਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੰਬਧੀ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨਾਲੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮਾਲਵਾ

