ਘਰ ਢਹਿਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕਵਾਇਆ Posted On February - 5 - 2020 ਸੁਭਾਸ਼ ਜੋਸ਼ੀ

ਬਲਾਚੌਰ, 4 ਫਰਵਰੀ

ਸ਼ਹਿਰ ’ਚੋਂ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਦੋਂ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ ਜਦੋਂ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ-10 ਵਿਚ 24 ਇੰਚੀ ਪਾਈਪ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲਈ ਵਾਰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਈਪ ਪਾਉਣ ਸਮੇਂ ਨੇੜਲੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰੇੜ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਾਰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ’ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰਡ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਲਈ ਛੋਟਾ ਪਾਈਪ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਦੇ ਐਸਡੀਓ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਕੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸਨ ਹੇਠ ਕੰਮ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹਰ ਹਾਲਤ ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੀਵਰੇਜ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਮਰਚਾਰੀ ਸੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਕੌਂਸਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਟਿੰਕੂ ਘਈ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮਾਝਾ-ਦੋਆਬਾ Comments Off on ਘਰ ਢਹਿਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕਵਾਇਆ

