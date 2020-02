ਗੱਡੀ ਖੋਹਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਛੇ ਨਾਮਜ਼ਦ

ਗੱਡੀ ਖੋਹਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਛੇ ਨਾਮਜ਼ਦ Posted On February - 20 - 2020 ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪੇ੍ਰਕ

ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, 19 ਫ਼ਰਵਰੀ

ਪਰਦੇ ਅਤੇ ਪੀਵੀਸੀ ਆਦਿ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗੱਡੀ, ਸਣੇ ਸਮਾਨ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਾਣਾ ਮਖੂ ਵਿਚ ਛੇ ਜਣਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਬਰੇਲੀ ਨਿਵਾਸੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਵੀਨ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਰੇਲੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਥਾਣਾ ਮਖੂ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਕੱਚਾ ਗਾਦੜੀ ਵਾਲਾ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਕੰਮ ਲਈ ਟਾਟਾ ਮੈਜਿਕ (ਪੀਬੀ46ਐਮ-2389) ਖਰੀਦੀ ਸੀ। 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰਕੇ ਪਰਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਪ੍ਰਵੀਨ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਕਟਾਰੀਆ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਲਾਗੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਸਤੌਲ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਖੋਹ ਲਈ ਤੇ ਸਣੇ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਉਥੋਂ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਥਾਣਾ ਮਖੂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੀਨ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ’ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਮੌਜਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਦੋ ਅਣਪਛਾਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।

