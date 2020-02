ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਰੋਲੇ ਕੋਟਲੀ ਸੰਘਰ ਦੇ ਲੋਕ Posted On February - 4 - 2020 ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤ

ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 3 ਫਰਵਰੀ ਪਿੰਡ ਕੋਟਲੀ ਸੰਘਰ ਵਿੱਚ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਓਵਰਫਲੋਅ ਹੋ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜੁੱਤੀਆਂ-ਜੋੜੇ ਲਾਹ ਕੇ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਿਚਕਾਰ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਚੌਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਓਵਰਫਲੋਅ ਹੋ ਕੇ ਸੜਕ ਵਿੱਚ ਭਰ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ ਜੋ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲੰਘਦੇ ਸਮੇਂ ਕਈ ਵਾਰ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਚੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੌਰਸਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਲੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਮਹਿਜ ਚਾਰ ਪਾਇਪਾਂ ਪਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਾਸੀ ਵਾਲੇ ਚੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਧਿਆਨ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭਰੋਸਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਚੰਦ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਨੈਬ ਸਿੰਘ, ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਬੰਟੀ ਸਿੰਘ, ਗੱਗੂ ਸਿੰਘ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਾ ਸਿੰਘ, ਐਮਪੀ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਸਬੰਧੀ ਉਹ ਕਰੀਬ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਾਲ ਦੁਹਾਈ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੱਸਿਆ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

ਪਿੰਡ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਚੁਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਪਾਂ ਪਾਉਣ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬੀਡੀਪੀਓ ਕੁਸਮ ਅਗਰਵਾਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦ ਹੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣਗੇ।

