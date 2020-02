ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈ਼ਸਲਾ Posted On February - 9 - 2020 ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ, 8 ਫਰਵਰੀ

ਮਾਲਵਾ ਰੂਰਲ ਐਜ਼ੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਵਿੰਗ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੰਗ ਯਾਦਗਾਰੀ ਦਿਹਾਤੀ ਸੰਸਥਾ ਬਸੀ ਗੁੱਜਰਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈ। ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਅਧੀਨ ‘ਡਰੀਮਲੈਂਡ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ’ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈ਼ਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਜਾਬਤੇ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਸੀਐੱਲਯੂ ਤੋਂ ਤਬਦੀਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਕੇ, ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ 3 ਮੰਜ਼ਿਲੀ ਇਮਾਰਤ ਪੜਾਅ ਵਾਰ ਬਣੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਲੱਗਪਗ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਭੰਗੂ ਅਨੁਸਾਰ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਸਕੂਲ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡ ਅਧੀਨ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਸਕੂਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗ ਸਟਾਫ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕਲਪ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਪੇਂਡੂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੀਰਥ ਰਾਮ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ, ਸੁੱਖਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਜ਼ਮੀਦਾ ਬੇਗਮ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

