ਗੁੱਜਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦੋ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਨੌਜਵਾਨ ਛੁਡਾਏ

ਮੁਕੇਰੀਆਂ, 4 ਫਰਵਰੀ

ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੰਢੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰੌਲੀ, ਹੰਦਵਾਲ, ਢਾਡੇਕਟਵਾਲ ਆਦਿਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਕੇ ਗੁੱਜਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਥਿਤ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੋ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਜਬਰੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਕੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਗੁੱਜਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਜਬਰੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਕਤ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇੜਲੇ ਗੁੱਜਰ ਇਸਮਾਈਲ ਦੇ ਡੇਰੇ ’ਤੇ ਦੋ ਅਜਿਹੇ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਵਿਅਕਤੀਆ ਕੋਲੋਂ ਕੇਵਲ ਰੋਟੀ ਦੇ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਇਸਮਾਈਲ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਉਲਟ ਦੋਵਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੁੱਜ਼ਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਆਲਮ ਕੁਝ ਰਕਮ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੋਨੂੰ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਜਰ ਪਰਿਵਾਰ ਪੀੜਤ ਸੋਨੂੰ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ 9000 ਤੇ ਆਲਮ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰੇਗਾ।

