ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਸਰਵ-ਵਿਆਪੀ: ਜਫ਼ਰ Posted On February - 16 - 2020 ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤ

ਲੰਬੀ, 15 ਫਰਵਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਸਿੱਖਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾ. ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ‘21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਦਰਜੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀਆਂ’ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉੱਘੇ ਕਵੀ ਜਸਵੰਤ ਜਫ਼ਰ, ਉੱਘੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚਿੰਤਕ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਡਾ. ਸੁਮੇਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਆਲੋਚਕ ਡਾ. ਜਗਵਿੰਦਰ ਯੋਧਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ। ਜਸਵੰਤ ਜਫ਼ਰ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ‘ਅਸੀਂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕੀ ਲਗਦੇ ਹਾਂ’ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਰੀਬ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਲੰਮੀ ਤਕਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਸਰਵ-ਵਿਆਪੀ ਅਤੇ ਸਦੀਵੀਂ ਹੈ। ਕਵੀ ਅਤੇ ਆਲੋਚਕ ਡਾ. ਜਗਵਿੰਦਰ ਯੋਧਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਅਸਲੀ ਬਿੰਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਤੋ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਤਰਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਦਰਜੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਬਿੰਬ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਉੱਘੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚਿੰਤਕ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਡਾ. ਸੁਮੇਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਬੜੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਭਰੇ ਲਹਿਜੇ ‘ਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹੋ-ਜਿਹਾ ਖਿੱਤਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਸਿਰ ਪਰਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਆਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਤਾਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ ਸੰਕਲਪਾ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਡੇਰਾਵਾਦ ਸਬੰਧੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ’ਤੇ ਚਾਣਨਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।

ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾ. ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਸਮੂਹ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਰੁਬਰੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ। ਡਾ. ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਵਜੋਂ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਚ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।

ਮਾਲਵਾ Comments Off on ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਸਰਵ-ਵਿਆਪੀ: ਜਫ਼ਰ

Both comments and pings are currently closed.