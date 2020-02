ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ’ਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ’ਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤਾ Posted On February - 26 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 25 ਫਰਵਰੀ

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਨਿਊ ਫਾਊਂਡਲੈਂਡ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖਮੁਖੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋ. ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਨਿਊ ਫਾਊਂਡਲੈਂਡ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਡਾ. ਨੋਰੀਨ ਗੁਲਫਮੈਨ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਨਿਊ ਫਾਊਂਡਲੈਂਡ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਫਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋ. ਸੋਨਜਾ ਕੁਨੁਸਟਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਡੀਨ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਮਲੇ, ਪ੍ਰੋ. ਸਰਬਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬਹਿਲ ਅਤੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੀਤ ਮੋਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਡਾ. ਸੋਨਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੌਰਾਨ ਖੇਡ ਵਿਗਿਆਨਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ, ਰਸਾਇਣਾਂ, ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਅਤੇ ਬਨਸਪਤੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਜੁਲ ਕੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

