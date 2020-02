ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿੱਤੀ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੌੜ Posted On February - 17 - 2020 ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੀਤਲ

ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਮੰਡੀ, 16 ਫਰਵਰੀ ਪਿੰਡ ਖਨਾਲਖੁਰਦ ਵਿੱਚ ਐਕਸ ਆਰਮੀ ਅਤੇ ਗੁਰ ਕ੍ਰਿਪਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪਿੰਡ ਖਨਾਲਖੁਰਦ ਵੱਲੋਂ ਦੌੜਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਕਲੱਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾੜੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਸਤੁਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਵਜੋਂ ਸਾਇਕਲ ਅਤੇ ਟਰਾਫੀ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇਨਾਮ ਪਿੰਡ ਸਫੀਪੁਰ ਦਾ ਸੈਮਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2100 ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਤੇ ਮੈਡਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬੱਬਲੂ ਨੇ ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ 1100 ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਤੇ ਟਰਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 7 ਹੋਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰਾਫੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਦੀਪੀ ਕੌਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ, ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਮੀਨਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਦੀਪੀ ਕੌਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾ, ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਮੀਨਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੜਕਿਆਂ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸੈਮਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲਾ, ਅਨਮੋਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਰਜਨ ਐਵਾਰਡ ਜੇਤੂ ਪਿੰਡ ਖਨਾਲਖੁਰਦ ਦੇ ਦੌੜਾਕ ਸੂਬੇਦਾਰ ਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਐਕਸ ਆਰਮੀ ਖਨਾਲਕਲਾਂ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾੜੂ ਖਨਾਲਕਲਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਲਬੀਰ ਤੇ ਰਮਨਦੀਪ ਬਣੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਬੈਸਟ ਅਥਲੀਟ ਸੰਦੌੜ (ਮੁਕੰਦ ਚੀਮਾ): ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਸੰਦੌੜ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਖੇਡ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾ. ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਏ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਦਸਮੇਸ਼ ਕੰਬਾਇਨ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗਿਆਨੀ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਸਿਕੰਦਰਪੁਰਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਕਾਲਜ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਜਦਕਿ ਕਾਲਜ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੀ.ਕੇ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ 100 ਮੀਟਰ, 200 ਮੀਟਰ, 400 ਮੀਟਰ ਦੌੜ, ਰੱਸਾਕਸ਼ੀ, ਸ਼ਾਟਪੁੱਟ, ਲੰਬੀ ਛਾਲ, ਜੈਵਲਿਨ ਥ੍ਰੋਅ, ਚਮਚਾ ਦੌੜ ਵਿਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੀਏ ਭਾਗ ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਐਮ.ਏ ਭਾਗ ਦੂਜਾ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਐਥਲੀਟ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ।

