ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖ਼ਰੀਦੀ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ Posted On February - 9 - 2020 ਵਰਿੰਦਰਜੀਤ ਜਾਗੋਵਾਲ

ਕਾਹਨੂੰਵਾਨ, 8 ਫਰਵਰੀ

ਗੰਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਸਬੰਧੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੀਆਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹੰਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਗੰਨਾ ਕਟਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਨਤ ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਕਲੋਨੀ ਵੱਲੋਂ ਗੰਨਾ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ਖ਼ਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਅੱਜ ਗੰਨਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਗੁਰਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਅਤੇ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਅਤੇ ਗੰਨਾ ਮਿੱਲ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੰਨਾ ਛਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖ਼ਰੀਦਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਨੇ ਦੀ ਆਧੁਨਿਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰ ਕੇ ਵੱਧ ਝਾੜ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਚੀਫ਼ ਕੇਨ ਅਫ਼ਸਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਹੰਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਚੀਫ਼ ਕੇਨ ਅਫ਼ਸਰ ਬਟਾਲਾ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ, ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਐਵਾਰਡ ਜੇਤੂ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਿਆੜ, ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ, ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਕੀ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਲ, ਉੱਤਮ ਸਿੰਘ ਆਲਮਾਂ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਲਾਂਵਾਲ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀਆਂ, ਬਲਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਚੰਨੀ ਡੋਗਰਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੰਦਰ ਭਾਨ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਬੀ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ,ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰਾਇਆ, ਕਾਮਰੇਡ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਭੰਗਾਲਾ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਣੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮੋਹਤਬਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਮਾਝਾ-ਦੋਆਬਾ Comments Off on ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖ਼ਰੀਦੀ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ

Both comments and pings are currently closed.