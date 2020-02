ਖੜ੍ਹੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀ ਐਕਟਿਵਾ; ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ

ਖੜ੍ਹੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀ ਐਕਟਿਵਾ; ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ Posted On February - 15 - 2020 ਹਤਿੰਦਰ ਮਹਿਤਾ

ਆਦਮਪੁਰ ਦੋਆਬਾ, 14 ਫਰਵਰੀ

ਜਲੰਧਰ ਰੋਡ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਪਿੰਡ ਉਦੇਸੀਆਂ ਨੇੜੇ ਸੜਕ ’ਤੇ ਖੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵਾ ਵੱਜਣ ਕਾਰਨ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ।

ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਲੰਕੇਸ਼ ਨੇ ਆਦਮਪੁਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਫੜਨੀ ਸੀ ਪਰ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਗੱਡੀ ਨਿੱਕਲ ਗਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਰਾਣੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਛੱਡਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਉਦੇਸੀਆਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਸੜਕ ਚੌੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰਨ ਲੁੱਕ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਖੜੀ ਸੀ ਪਰ ਐਕਟਿਵਾ ਚਾਲਕ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਖੜੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅਤੇ ਐਕਟਿਵਾ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੱਜੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਰਾਜ ਰਾਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਮੰਗੂ ਰਾਮ ਵਾਸੀ ਕਡਿਆਣਾ, ਅਤੇ ਲੰਕੇਸ਼ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਰਾਮ ਵਾਸੀ ਆਦਮਪੁਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਦਮਪੁਰ ਦੇ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।

ਮਾਝਾ-ਦੋਆਬਾ Comments Off on ਖੜ੍ਹੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀ ਐਕਟਿਵਾ; ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ

Both comments and pings are currently closed.