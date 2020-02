ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਗੇ ਝੁਕਿਆ ’ਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ

ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਗੇ ਝੁਕਿਆ ’ਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ Posted On February - 15 - 2020 ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ

ਪਟਿਆਲਾ, 14 ਫਰਵਰੀ

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਏਆਈਐੱਸਐੱਫ਼ ਤੇ ਐੱਸਐੱਫ਼ਆਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਡੀਨ ਅਕਾਦਮਿਕ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਧਰਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਮੰਨਣ ਮਗਰੋਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਡੀਨ ਅਕਾਦਮਿਕ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ’ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ) ਡਾ. ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਖਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਧਾਵਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡੀਨ ਅਕਾਦਮਿਕ ਡਾ. ਬੀ.ਐਸ.ਬੱਤਰਾ ਤੇ ਡਾ. ਯੋਗਰਾਜ ਨੇ ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸੌਂਪੀ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਧਰਨਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਮਨੀਸ਼ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ, ਰਾਹੁਲ, ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ, ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਖ਼ਨ ਸਿਰਸਾ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਦਿਕਸ਼ਾ ਰਾਣੀ, ਦਮਨੀਤਾ ਕੌਰ, ਕੁਲਵੰਤ ਸੰਧੂ, ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਸੁਖ਼ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ, ਸੁਖ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਰੀਤ ਕੌਰ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਮਲ ਜਲੂਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਪਟਿਆਲਾ-ਸੰਗਰੂਰ Comments Off on ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਗੇ ਝੁਕਿਆ ’ਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ

Both comments and pings are currently closed.