ਖ਼ਸਤਾ ਹਾਲ ਮਕਾਨਾਂ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ

ਝੁਨੀਰ, 2 ਫਰਵਰੀ

ਕਸਬਾ ਝੁਨੀਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਆਰਟਰ ਬਣਾਏ ਸਨ। ਕਲੋਨੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਆਰਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਮੰਗ ਕਰਨ ਬਾਵਜੂਦ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁਆਰਟਰਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਰੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਕੁਆਰਟਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਫ਼ੌਜੀ, ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾਨੇਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਸਬਾ ਝੁਨੀਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਦਫ਼ਤਰ, ਪੰਜ ਬੈਂਕ, ਡਾਕਘਰ, ਚਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ, ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਘੱਟ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਫ਼ੌਜੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਰਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਬੀਪੀਈਓ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਝਨੀਰ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਸਬਾ ਝੁਨੀਰ ਵਿਚ 100 ਕੁਆਰਟਰਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਲੋਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੁਆਲੇ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

