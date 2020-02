ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ; ਖਪਤਕਾਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ Posted On February - 9 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 8 ਫਰਵਰੀ

ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਖਪਤਕਾਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਮੇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਲ 28 ਪੋਸਟਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀਆਂ 11 ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ 17 ਪੋਸਟਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਰਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਪੋਸਟਾਂ ਤਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹੀ ਹਨ, ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ 6 ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਉਪਭੋਗਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੇਸ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਨੂੰ ਤਰੀਕ ਤੇ ਤਰੀਕ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਕਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈੇ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਮੇਤ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹ ਖੱਜਲ ਖ਼ੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਝਗੜਾ ਨਿਵਾਰਨ ਫੋਰਮ ਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦਾ ਕੇਸ ਜਲੰਧਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਵੀ ਕੇਸ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜਦਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਉਪਰ ਫਿੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਟੇਟ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਦੂਜਾ ਸੈਕਟਰੀ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਐਂਡ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਸੈਕਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਵੱਲੋਂ ਫੂਡ ਐਂਡ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਮੰਤਰੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਦੱਬ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਹੈ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ

ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਮਾਹਲ ਅਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਰਾਜ ਉਪਭੋਗਤਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਲਈ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਲੰਧਰ ਲਈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਰੀਰ, ਸੰਗਰੂਰ ਲਈ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ, ਮਾਨਸਾ ਲਈ ਸੰਜੀਵ ਦੱਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਲਈ ਆਰ ਐਲ ਮਿੱਤਲ, ਬਰਨਾਲਾ ਲਈ ਨੀਲਮ ਗੁਪਤਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਲਈ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਲਈ ਨਵੀਨ ਪੁਰੀ ਪਟਿਆਲਾ ਲਈ ਜਗਦੀਸ਼ਵਰ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਵਿਨੈ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਦੇ ਨਾਮ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਛੇਤੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ: ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੂਡ ਐਂਡ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਆਸ਼ੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ Comments Off on ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ; ਖਪਤਕਾਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ

Both comments and pings are currently closed.