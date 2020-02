ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹ ਰਾਹ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਠੇਕੇ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ਭਖ਼ਿਆ

ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹ ਰਾਹ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਠੇਕੇ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ਭਖ਼ਿਆ Posted On February - 22 - 2020 ਸ਼ਗਨ ਕਟਾਰੀਆ

ਜੈਤੋ, 21 ਫਰਵਰੀ

ਪਿੰਡ ਬਾਜਾਖਾਨਾ ’ਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈ ਵੇਅ ਨੇੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅਤੇ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੰਭਵਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹ ਰਾਹ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 15 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਪਿੰਡ ਬਾਜਾਖਾਨਾ ’ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਵਾਪਸੀ ਜੁਆਬ ’ਚ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਾਜਾਖਾਨਾ ’ਚ ਦੋ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੈ ਪਰ ਇਥੇ ਤਿੰਨ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਬਕਾਰੀ ਨਿਰੀਖਕ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਨਕਾਰੇ

ਸਹਾਇਕ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਅਨਜਾਣਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਸਰਕਲ ਜੈਤੋ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨਾਲ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਨਿਲ ਸੇਤੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੇਕਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੇਕਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ।

ਮਾਲਵਾ Comments Off on ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹ ਰਾਹ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਠੇਕੇ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ਭਖ਼ਿਆ

Both comments and pings are currently closed.