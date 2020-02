ਕੌਮੀ ਯੁਵਕ ਮੇਲੇ ਵਿਚ ਐੱਸਡੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਝੰਡੀ Posted On February - 9 - 2020 ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਅੰਬਾਲਾ, 8 ਫਰਵਰੀ

ਐੱਸਡੀ ਕਾਲਜ ਅੰਬਾਲਾ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਐਮਿਟੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੋਇਡਾ ਵਿਚ ਹੋਏ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅੰਤਰ-ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਯੁਵਕ ਮੇਲੇ ਵਿਚ ਚਾਰ ਵੰਨਗੀਆਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਚਾਰੇ ਜਿੱਤ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ 35ਵਾਂ ਕੌਮੀ ਅੰਤਰ-ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਯੁਵਕ ਮੇਲਾ 3 ਤੋਂ 7 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 92 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾ. ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਸਮੂਹਗਾਇਨ ਟੀਮ (ਜਨਰਲ) ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ (ਸੋਨ ਤਗ਼ਮਾ) ਅਤੇ ਸਮੂਹਗਾਇਨ (ਪੱਛਮੀ) ਵਿਚ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ (ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗ਼ਮਾ) ’ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਸਾਜ਼ ਵਾਦਨ ਵਿਚ ਗੁਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਕਿੱਟ ਲਈ ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ ਮਿਲਿਆ। ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਡੀਨ ਡਾ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਾਲਜ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ੋਨਲ ਯੁਵਕ ਮੇਲੇ ਦੀ ਓਵਰਆਲ ਟਰਾਫੀ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਆਈਟਮਾਂ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਯੁਵਕ ਮੇਲੇ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਤੇ ਚੌਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਅੱਜ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿੱਜ ਦਾ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ’ਤੇ ਵੀ ਗਏ।

ਦਿੱਲੀ/ਹਰਿਆਣਾ Comments Off on ਕੌਮੀ ਯੁਵਕ ਮੇਲੇ ਵਿਚ ਐੱਸਡੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਝੰਡੀ

