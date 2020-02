ਕੈਪਟਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਬਾਗ਼ੋ-ਬਾਗ਼ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕ ਜਲਾਲਪੁਰ Posted On February - 23 - 2020 ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ

ਪਟਿਆਲਾ, 22 ਫਰਵਰੀ

ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਸਮੇਤ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਜੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਲਕਾ ਘਨੌਰ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਾਗੋ-ਬਾਗ ਹੋ ਕੇ ਪਰਤਿਆ।

ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਚਾਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਸੰਜੀਦਗੀ ਭਰਿਆ ਵਤੀਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਬਿਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਚ ਹਰਦਿਆਲ ਕੰਬੋਜ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ੁਤਰਾਣਾ ਤੇ ਕਾਕਾ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਮਗਰੋਂ ਜਲਾਲਪੁਰ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਤਾਜ਼ਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਈ, ਜਿਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਜਲਾਲਪੁਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕੁਝ ਮਸਲੇ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਕੰਮਲਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਬਲਕਿ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹਲਕਾ ਘਨੌਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲ਼ੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਇਸ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ।

ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਜਲਾਲਪੁਰ ਅਨੁਸਾਰ ਘਨੌਰ ਵਿੱਚ 50 ਬੈੱਡਾਂ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਆਈਟੀਆਈ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ। ਥਾਣਾ ਘਨੌਰ ਨੂੰ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਥਾਣੇ ਵਾਲੀ ਇਮਾਰਤ ’ਚ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਲਕਾ ਘਨੌਰ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 25 ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਜ ਇਸੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ (31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ) ’ਚ ਹੀ ਹੋਣਗੇ।

