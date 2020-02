ਕੈਂਪਾਂ ਦੌਰਾਨ 212 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ Posted On February - 22 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਪਠਾਨਕੋਟ, 21 ਫਰਵਰੀ

ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਵਿਨੋਦ ਸਰੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਐੱਨਸੀਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਕਬੀਰ ਨਗਰ ਮੁਹੱਲਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਸਬ ਸੈਂਟਰ ਪਰਮਾਨੰਦ ਵਿੱਚ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਸਰਵਿਕਸ, ਬਰੈਸਟ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਅਫਸਰ ਡਾ. ਰਾਕੇਸ਼ ਸਰਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਪਾਂ ਵਿੱਚ 212 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ 54, ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ 19, ਸ਼ੱਕੀ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਦਾ 1 ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਓਰਲ ਕੈਂਸਰ ਦੇ 1 ਮਰੀਜ਼ ਪਾਏ ਗਏ । ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਇੰਚਾਰਜ, ਸੀਐਚਸੀ ਘਰੋਟਾ ਡਾ. ਬਿੰਦੂ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਂਪਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਡਾ. ਸੁਰਭੀ ਡੋਗਰਾ, ਡਾ. ਵਿਨੇ, ਡਾ. ਅਵਨੀਤ ਕੌਰ, ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼, ਸੀਐਚਓ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਆਰਬੀਐਸਕੇ ਦੇ ਡਾ. ਰਾਜਨ, ਹਿਮਾਨੀ, ਐਚ.ਆਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ, ਐੱਲਐੱਚਵੀ ਸੀਤਾ, ਏਐੱਨਐਮ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਬਿਮਲਾ ਨੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ।

