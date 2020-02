ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ’ਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ: ਮਿੱਤਰਾ Posted On February - 3 - 2020 ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਲੁਧਿਆਣਾ, 2 ਫਰਵਰੀ

ਇੰਡੀਅਨ ਡਾਕਟਰਜ਼ ਫ਼ਾਰ ਪੀਸ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (ਆਈਡੀਪੀਡੀ) ਦੇ ਕੌਮੀ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਅਰੁਣ ਮਿੱਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਜਟ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਕੇਵਲ 69 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ 1.17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੰਗੇ ਸਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ ਲਗਪਗ 2.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਣੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬਜਟ ਦਾ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅੱਧੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਅੱਧੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ।

ਲੁਧਿਆਣਾ

