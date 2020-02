ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਮੁੱਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਔਖੇ

ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਮੁੱਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਔਖੇ Posted On February - 27 - 2020 ਹਰਮੇਸ਼ਪਾਲ ਨੀਲੇਵਾਲਾ

ਜ਼ੀਰਾ, 26 ਫਰਵਰੀ

ਬਲਾਕ ਜ਼ੀਰਾ ਦੀਆਂ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸ਼ਾਹ ਵਾਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਫ਼ਸਰ ਜ਼ੀਰਾ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਿਆ ਰਾਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਯੂਨੀਅਨ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀਡੀਪੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਮਾੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਬੋਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੰਮ ਲਈ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ।a

ਮਾਲਵਾ Comments Off on ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਮੁੱਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਔਖੇ

Both comments and pings are currently closed.