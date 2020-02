ਕੂੜੇ ਦੇ ਡੰਪ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਧੌਲਾ ਦੇ ਛੱਪੜ Posted On February - 18 - 2020 ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ

ਰੂੜੇਕੇ ਕਲਾਂ, 17 ਫਰਵਰੀ

ਡੀਸੀ ਬਰਨਾਲਾ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਬਣਆਉਣ ਤੇ ਵੇਚਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਪਿੰਡ ਧੌਲਾ ਦੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਲਿਫਾਫਿਆ ਨਾਲ ਭਰੇ ਛੱਪੜ ਲਿਫ਼ਾਫਿਆਂ ਦੀ ਅੰਧਾਂ ਧੁੰਦ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਨੇੜਲੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੱਪੜਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਡੰਗ ਟਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡੀਸੀ ਬਰਨਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਮੁਕਤ ਬਰਨਾਲਾ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਮੁਕਤ ਬਰਨਾਲਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦਮ ਤੋੜ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੱਪੜਾਂ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ। ਕਲੱਬ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਲਿਖ਼ਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬਰਨਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਲਾਸਟਿਕ ਲਿਫ਼ਾਫਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਛੱਪੜਾਂ ਨੂੰ ਸੀਚੇਵਾਲ ਮਾਡਲ ਅਧੀਨ ਲਿਆਵੇ ਤਾਂ ਜੋੋ ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਗ਼ੰਦਗੀ ਕਾਰਨ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਹੋ ਸਕੇ।

