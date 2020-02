ਕੂੜਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਡੰਪ ’ਤੇ ਸੁਟਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ Posted On February - 1 - 2020 ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਗਹੂੰਣ

ਬਲਾਚੌਰ, 31 ਜਨਵਰੀ

ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਬਲਾਚੌਰ ਵਲੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਗਤਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬਲਾਚੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਕੂੜੇ ਦਾ ਡੰਪ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਫ਼ਾਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ ਗਹੂੰਣ ਰੋਡ ਸਮਸਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੜਕ ਦੇ ਐਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸੜਕ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਹਨ । ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਬਲਾਚੌਰ ਵਲੋਂ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਸਬੰਧੀ ਦਮਗਜ਼ੇ ਤਾਂ ਖੂਬ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ-ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਗਹੂੰਣ ਰੋਡ ਬਲਾਚੌਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਬਲਾਚੌਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕੂੜੇ ਦੇ ਡੰਪ ’ਤੇ ਹੀ ਸੁਟਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਮਾਝਾ-ਦੋਆਬਾ

