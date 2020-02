ਕੁਸ਼ਤੀ: ਵੰਸ਼ਿਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਮਾਰੀ ਤੇ ਚੇਤਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਸਰੀ ਬਣੀ

ਕੁਸ਼ਤੀ: ਵੰਸ਼ਿਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਮਾਰੀ ਤੇ ਚੇਤਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਸਰੀ ਬਣੀ Posted On February - 29 - 2020 ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ

ਅੰਬਾਲਾ, 28 ਫਰਵਰੀ

ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਵਾਰ ਹੀਰੋਜ਼ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਕੁਸ਼ਤੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 200 ਭਲਵਾਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੈਰਾਕੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਿੰਦਰ ਵਿੱਜ ਨੇ ਦਿੱਤੇ।

ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਲਵਾਨ ਨੂੰ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੇ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਸਰੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ 7100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇ ਦੂਜਾ 5100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਮਾਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ 5100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇ ਦੂਜਾ 3100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਖਾੜਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਯਾਦਗਾਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੇਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਰੁਣ ਕਾਂਤ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਕੋਚ ਵੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਅੰਬਾਲਾ ਦੀ ਵੰਸ਼ਿਕਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਮਾਰੀ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਇਸੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰਹੀ। ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਸਰੀ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰੱਜੀ ਦੇਵੀ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰਹੀ। ਲੜਕਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਮਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੇ ਜਿਤਿਆ ਜਦਕਿ ਇਸੇ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਅਨੁਰਾਜ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਸਰੀ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਨਰਾਇਣਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅਮਨ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਿਆ ਅਤੇ ਨਰਾਇਣਗੜ੍ਹ ਦਾ ਧਰਮਵੀਰ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰਿਹਾ।

