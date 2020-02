ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੋ ਬਿਖੇਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਬਦਬੋ

ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੋ ਬਿਖੇਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਬਦਬੋ Posted On February - 20 - 2020 ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ

ਸਾਦਿਕ , 19 ਫਰਵਰੀ

ਪਿੰਡ ਮਾਨੀ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸੰਧੂਰਾ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਲਈ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਮਗਰੋਂ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦਮ ਕੱਦ ਬੁੱਤ ਸਾਦਿਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਸਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਚੌਕ ਦੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੀ ਹਾਲਤ , ਮਹਿਜ਼ ਪੰਦਰਾਂ ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕਾ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੱਗੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਫਲੈਕਸ ਬੋਰਡ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਧੂਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਕੈਦ ਵੀ ਕੱਟੀ। 1948-49 ਵਿੱਚ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਜਾ ਮੰਡਲ ਲਹਿਰ ਤਹਿਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ ਆਗੂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੌਕ ’ਚ ਬਸ ਸਟਾਪ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 23 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸਨ, ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮਹਿਜ਼ ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਖਰਚਣਾ , ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਬੁੱਤ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਥਰੂਮ ਉਸਾਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਢੁੱਕਵੀਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਸਾਦਿਕ, ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਲੱਬ ਮਾਨੀ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਲਿਖਾਰੀ ਸਭਾ ਸਾਦਿਕ ਸਮੇਤ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਬੁੱਤ ਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

