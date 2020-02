ਕਿਸਾਨ ਯੂੁਨੀਅਨ ਨੇ ਨੌਸਰਬਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੁੜਵਾਏ

ਕਿਸਾਨ ਯੂੁਨੀਅਨ ਨੇ ਨੌਸਰਬਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੁੜਵਾਏ Posted On February - 16 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਜੈਤੋ, 15 ਫਰਵਰੀ

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੇ ਨੌਸਰਬਾਜ਼ਾਂ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਬਟੋਰੇ ਕਰੀਬ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੁਆਏ ਹਨ।

ਘਟਨਾ ਪਿੰਡ ਮੱਤਾ ਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਥੇ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 150 ਜੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਪੀਐੱਮ ਕਿਸਾਨ ਵਿਕਾਸ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ’ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸੌ ਰੁਪਏ ਲਏ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਕਰੀਬ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਵੇਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ’ਚ ਆਉਣ ’ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੱਕੀ ਜਾਪਿਆ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਜੈਤੋ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਬਿਸ਼ਨੰਦੀ ਅਤੇ ਇਕ ਰੋੜੀਕਪੂਰਾ ਦਾ ਨਿੱਕਲਿਆ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਕੋਲ ਗ਼ਲਤੀ ਸਵੀਕਾਰੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ’ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਇਕਾਈ ਮੱਤਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੜਵਾਏ ਪੈਸੇ ਪਿੰਡ ਆ ਕੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿੱਤੇ।

ਮਾਲਵਾ

