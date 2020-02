ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ ਕਾਰਡ Posted On February - 9 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਰੂਪਨਗਰ, 8 ਫਰਵਰੀ

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਕਿਸਾਨ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ’ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ 8 ਤੋਂ 23 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਦੇ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੀਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਐੱਲਡੀਐੱਮ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ ਡੀਡੀਐੱਮ ਵੀਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਰੂਪਨਗਰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਿਲਣੀ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ’ ਅਧੀਨ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 59,348 ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਕਾਰਡ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਇਹ ਕਾਰਡ ਲੈਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਇਕ ਪੰਨੇ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆਪਣਾ ਖਸਰਾ ਤੇ ਖਤੌਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਸਤੀ ਦਰ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਇਸ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਲੈ ਸਕੇਗਾ।

