ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੇਬਲਾਂ ਤੇ ਸਟਾਰਟਰ ਚੋਰੀ Posted On February - 19 - 2020 ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਿੱਲਾ

ਬਨੂੜ, 18 ਫਰਵਰੀ

ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਪਿੰਡ ਕਰਾਲਾ ਅਤੇ ਬਸੀ ਈਸੇ ਖਾਂ ਦੇ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਸਟਾਰਟਰ, ਕੇਬਲ ਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਏ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਚੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਮਨੌਲੀ ਸੂਰਤ, ਬਾਸਮਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕਰਾਲਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੋਟਰ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਜਿੰਦਰਾ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸਟਾਰਟਰ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਸਾਮਾਨ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਟਰ ਦੀ ਕੇਬਲ ਵੀ ਗਾਇਬ ਸੀ ਤੇ ਮੋਟਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਵੀ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਗੁਆਂਢੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਸੀ ਈਸੇਖਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬਿੱਟੂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਕੇਬਲਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਰ ਚੁਰਾਏ ਹੋਏ ਸਨ।

