ਕਾਵਿ-ਪੁਸਤਕ ‘ਸੂਲ ’ਤੇ ਬੈਠੀ ਤਿਤਲੀ’ ਲੋਕ ਅਰਪਣ Posted On February - 3 - 2020 ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ: ਸਾਹਿਤਕ ਸੱਥ ਵੱਲੋਂ ਤੇਜਪਾਲ ਕੌਰ ਦੀ ਪਲੇਠੀ ਕਾਵਿ-ਪੁਸਤਕ ‘ਸੂਲ ’ਤੇ ਬੈਠੀ ਤਿਤਲੀ’ ਇਥੇ ਸਿਟੀ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸਾਹਿਤਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ-ਅਰਪਣ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਡਾ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੀਂਗਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਸਾਹਿਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਔਰਤਾਂ ਅਕਸਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੰਕੋਚ ਡਰੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗਜ਼ਲਗੋ ਰਮਨ ਸੰਧੂ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਤੇਜਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਵਜੋਂ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗਣ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਗੀਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਾਥੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸਦੀ ਕੀਤੀ ਬਦਖੋਹੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੱਕ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਜੱਗਜਾਹਿਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜ਼ੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਸੁਹਿਰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। -ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

