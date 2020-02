ਕਾਨੇ ਦਾ ਵਾੜਾ ’ਚ ਦੰਗਲ ਕਰਵਾਇਆ Posted On February - 8 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਗਰੀਬਦਾਸ, 7 ਫਰਵਰੀ

ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚਵਸੇ ਹੋਏ ਪਿੰਡਾਂ ਟਾਂਡੀ, ਮਸੋਲ, ਟਾਂਡਾ ਅਤੇ ਕਾਨੇ ਦਾ ਵਾੜਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਜਵਾਲਾ ਦੇਵੀ ਮੰਦਿਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦੰਗਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਚੌਧਰੀ ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ ਕਾਨੇ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਝੰਡੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਝੰਡੀ ਦੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਗਰੀਬਦਾਸ ਤੇ ਅਮਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚਕਾਰ ਜਦਕਿ ਦੂਜੀ ਝੰਡੀ ਦੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਰਿੰਕੂ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦਰਮਿਆਨ ਬਰਾਬਰ ਰਹੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ , ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਵੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।

