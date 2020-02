ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਚ ਮਿਲਿਆ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਾਲੋ-ਬੇਹਾਲ

ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਚ ਮਿਲਿਆ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਾਲੋ-ਬੇਹਾਲ Posted On February - 24 - 2020 ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ

ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, 23 ਫਰਵਰੀ

ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਪੰਚਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ’ਚ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ’ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਡਾਕਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡੀਸੀ ਨੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 57384 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ 79 ਹਜ਼ਾਰ 935 ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਰੇਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਨਰਿੰਦਰ ਢਾਬਾਂ ਅਤੇ ਸੀਪੀਆਈ ਦੇ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ੁਬੇਗ ਝੰਗੜ ਭੈਣੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਕੰਮ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਈਨ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ’ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਮੇ ਵਿਹਲੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਿੰਡ ਪਾਲੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਚੱਕ ਬਲੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਘਪਲਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 300 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਸਟਰੋਲ 600 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ: ਡੀਸੀ

ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਰਵਿੰਦਪਾਲ ਸੰਧੂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਉਹ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਗਏ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਖੀ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ) ਨਵਲ ਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਉਜਰਤ ਦੇਣ ਦੇ ਤੱਥ ਹੀ ਦੱਸੇ ਹਨ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੌਖੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਮਾਲਵਾ Comments Off on ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਚ ਮਿਲਿਆ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਾਲੋ-ਬੇਹਾਲ

Both comments and pings are currently closed.