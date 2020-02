ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ: ਟੇਬਲ ਟੈਨਿਸ ਵਿਸ਼ਵ ਟੀਮ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਪ ਮੁਲਤਵੀ

ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ: ਟੇਬਲ ਟੈਨਿਸ ਵਿਸ਼ਵ ਟੀਮ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਪ ਮੁਲਤਵੀ Posted On February - 26 - 2020 ਸਿਓਲ: ਟੇਬਲ ਟੈਨਿਸ ਵਿਸ਼ਵ ਟੀਮ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬੁਸਾਨ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਟੇਬਲ ਟੈਨਿਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਆਈਟੀਟੀਐੱਫ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 22 ਤੋਂ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਹੁਣ 21 ਤੋਂ 28 ਜੂਨ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਕੇ-ਲੀਗ ਫੁਟਬਾਲ ਵੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਸਕਟਬਾਲ, ਵਾਲੀਬਾਲ ਅਤੇ ਹੈਂਡਬਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 893 ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੱਠ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਆਈਟੀਟੀਐੱਫ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੋਰੀਆ ਗਣਰਾਜ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਬੁਸਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਾਨਾ ਬੈਂਕ 2020 ਵਿਸ਼ਵ ਟੀਮ ਟੇਬਲ ਟੈਨਿਸ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ 21 ਤੋਂ 28 ਜੂਨ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।’’ -ਏਐੱਫਪੀ

