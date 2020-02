ਓਪਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਮੰਡੀ ਦੀ ਟੀਮ ਜੇਤੂ Posted On February - 23 - 2020 ਜਗਤਾਰ ਸਮਾਲਸਰ

ਏਲਨਾਬਾਦ, 22 ਫਰਵਰੀ

ਪਿੰਡ ਦਮਦਮਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਅੱਜ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਕਬੱਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਓਪਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮੱਲੇਕਾ ਅਤੇ ਦਮਦਮਾ ਦੀਆ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੱਲੇਕਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਦਮਦਮਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਲ ਓਪਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ,ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆ 40 ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਢੰਡੋਲੀ ਦੀਆ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਮੰਡੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਢੰਡੋਲੀ ਨੂੰ ਹਰਾਕੇ ਟਰਾਫੀ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਗੋਪੀ ਸੰਤਨਗਰ ਨੂੰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਬੈਸਟ ਧਾਵੀ ਅਤੇ ਬੱਬੂ ਕਰੀਵਾਲਾ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਜਾਫੀ ਦੇ ਖ਼ਿਤਾਬ ਨਾਲ ਨਵਾਜਿਆ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਨੂੰ 12000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਉਪ-ਵਿਜੇਤਾ ਨੂੰ 8000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਟਰਾਫੀ ਨਾਲ ਨਵਾਜਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਲ ਓਪਨ ਦੀ ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਨੂੰ 61000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਉਪ-ਵਿਜੇਤਾ ਟੀਮ ਨੂੰ 41000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਟਰਾਫੀ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਕੁਮੈਂਟਰੀ ਰਾਜੂ ਫਕਰਝੰਡਾ ਅਤੇ ਮੰਗਾ ਮੱਲੇਕਾ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

