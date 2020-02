ਐੱਸਸੀ-ਬੀਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਦਾ ਐਲਾਨ Posted On February - 23 - 2020 ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ

ਕੋਟਕਪੂਰਾ 22 ਫਰਵਰੀ

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਏ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐੱਸਸੀ/ਬੀਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਐੱਸਸੀ/ਬੀਸੀ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਰਵੀਦਾਸ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀ/ਬੀਸੀ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।

