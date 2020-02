ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਵੱਲੋਂ ਪੀਜੀ ਹਾਊਸਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ Posted On February - 28 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਖਰੜ/ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਗਰੀਬਦਾਸ, 27 ਫਰਵਰੀ

ਅੱਜ ਖਰੜ ਦੇ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ ਨੇ ਨਵਾਂਗਾਓਂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਜੀ. ਹਾਊਸਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਉਥੇ ਖਰੜ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਵੱਲੋਂ ਕੌਸਲ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 18-20 ਪੀ.ਜੀ. ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਖਰੜ ਦੇ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ ਸ੍ਰੀ ਹਿਮਾਸ਼ੂ ਜੈਨ ਨੇ ਨਵਾਂਗਾਓਂ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਜੀ. ਹਾਊਸਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਥੇ ਦੇ 2 ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੰਜ ਹੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ ਨੁੂੰ ਲਗਾਉਣ ਸਮੇਂ ਕੌਂਸਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ. ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਖਰੜ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਦੇ ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਸੰਗੀਤ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰੜ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੀ.ਜੀ. ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫਾਇਰ ਬਿਗ੍ਰ੍ਰੇਡ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਸਨ। ਅੱਜ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 18-20 ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਖਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਪੀ.ਜੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ 100 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 50 ਕਮਰੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।

