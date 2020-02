ਐੱਲਆਈਸੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਸੰਕੇਤਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੜਤਾਲ Posted On February - 5 - 2020 ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੌਲੀ

ਜਲੰਧਰ, 4 ਫਰਵਰੀ

ਐਲਆਈਸੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਦੇਣ ਵਿਰੁੱਧ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਕ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਲਆਈਸੀ, ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਇਕ ਦੇ ਆਫਿਸਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫੀਲਡ ਵਰਕਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ਼ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਨੀਲ ਕੈਲਾ, ਸੰਜੇ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਵੇਦ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਲਆਈਸੀ ਦਾ 1956 ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਆਈਸੀ ’ਚ ਸਿਰਫ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਰਕਮ ’ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦਾ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੀਮਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ 23 ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਲਆਈਸੀ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਸ਼ੇਅਰ 73 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਐਲਆਈਸੀ ਦੇ ਕੋਲ 32 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 2018-19 ਤੱਕ ਐਲਆਈਸੀ ਨੇ 21.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਲਆਈਸੀ ਦੇ 40 ਕਰੋੜ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਲਡਰ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂਪਤੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਹੜਤਾਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਪਾਲਿਸੀ ਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 93 ਫੀਸਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਦਲੀਪ ਖੰਨਾ, ਅਸ਼ੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਪੰਕਜ ਭਾਰਦਵਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।

ਮਾਝਾ-ਦੋਆਬਾ Comments Off on ਐੱਲਆਈਸੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਸੰਕੇਤਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੜਤਾਲ

