ਐੱਨਬੀਏ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡ੍ਰਿਬਲ-ਏ-ਥਾਨ ਲਾਂਚ Posted On February - 26 - 2020 ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਧੁੰਨਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਫਰਵਰੀ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਐੱਨਬੀਏ) ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੀਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡ੍ਰਿਬਲ-ਏ-ਥਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਸਕਟਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਚੈਲੇਂਜ ਈਵੈਂਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਛੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇੱਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਕੋਰਸ ’ਤੇ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਨੂੰ ਡ੍ਰਿਬਲ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਈਵੈਂਟ ਦਾ ਅਸਲ ਆਗਾਜ਼ 29 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 7 ਵਿਚਲੇ ਖੇਡ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਹੋਰ ਈਵੈਂਟ ਅਗਲੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਈਵੈਂਟ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਐੱਨਬੀਏਡ੍ਰਿਬਲਏਥਾਨ ਡਾਟ ਕਾਮ ’ਤੇ ਲੌਗ ਇਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐੱਨਬੀਏ ਦੇ ਐੱਮਡੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਸੇਠੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡ੍ਰਿਬਲ-ਏ-ਥਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਮੌਜ ਮਸਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਤੇ ਐੱਨਬੀਏ ਦੇ ਦੀਵਾਨਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਡ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡ੍ਰਿਬਲ-ਏ-ਥਾਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਤੇ ਐੱਨਬੀਏ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸੇਠੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਐੱਨਬੀਏ ਦੇ 10 ਤੋਂ 12 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਹਨ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 450 ਦੇ ਕਰੀਬ ਖਿਡਾਰੀ ਐੱਨਬੀਏ ’ਚ ਖੇਡਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਾ ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਗ਼ੈਰ-ਅਮਰੀਕੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨਬੀਏ ’ਚ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ 40 ਤੋਂ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸੇਠੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨੋਇਡਾ ਵਿੱਚ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਅਕੈਡਮੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਭਰਦੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਹਿਣ ਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਐੱਨਬੀਏ ’ਚ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸੇਠੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਬ੍ਰਿਸਬਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਇਸ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਪੂਰਥਲਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਰਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਣਹਾਰ ਖਿਡਾਰਨ ਹੈ ਤੇ ਨੋਇਡਾ ਸਥਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ’ਚ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡ੍ਰਿਬਲ-ਏ-ਥਾਨ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਮਨੋਰੰਜਨ ਭਰਪੂਰ ਹੋਵੇਗੀ।

