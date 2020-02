ਐੱਨਜੀਟੀ ਤੋਂ ਉਲਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ Posted On February - 25 - 2020 ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ

ਸਮਾਣਾ, 24 ਫਰਵਰੀ

ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਖੱਤ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤੱਤਪਰ ਹਨ ਪਰ ਸਮਾਣਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਲਕਾਨਾ ਵਿੱਚ ਸਾਢੇ 10 ਏਕੜ ਭੱਠੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦਰਖੱਤ ਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਖਨੌਰੀ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵੇਲੇ ਪਿੰਡ ਮਲਕਾਨਾ (ਨੇੜੇ ਗੜੀ ਨਜ਼ੀਰ) ਸਮਾਣਾ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 10.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਭੱਠਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਥੇ ਦਰਖੱਤ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਪਿਛਲੇ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋਲੀ-ਹੋਲੀ ਦਰਖੱਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਸਫੈਦੇ ਦੇ ਦਰਖੱਤਾਂ ਵਿਚ ਕਣਕ, ਸਰ੍ਹੋਂ ਤੇ ਬਰਸੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੇਂਜ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ

ਰੇਂਜ ਅਫਸਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚ ਖੇਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਥੋਂ ਦਰੱਖਤ ਕੱਟ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਸਮਾਣਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਹੈ ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੰਗਲਾਤ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੰਗਲਾਤ ਅਫਸਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪਟਿਆਲਾ-ਸੰਗਰੂਰ Comments Off on ਐੱਨਜੀਟੀ ਤੋਂ ਉਲਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ

Both comments and pings are currently closed.