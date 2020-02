ਐੱਨਐੱਸਯੂਆਈ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ

ਐੱਨਐੱਸਯੂਆਈ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ Posted On February - 28 - 2020 ਦੀਪਕ ਠਾਕੁਰ

ਤਲਵਾੜਾ, 27 ਫਰਵਰੀ

ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਝੁੱਲੀ ਹਜ਼ੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਹਨ੍ਹੇਰੀ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਭਖ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੰਗ ਐਨਐਸਯੂਆਈ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਐਨਐਸਯੂਆਈ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸਕੱਤਰ , ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਜੇਐਨਯੂ ਦੇ ਸੰਨੀ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ-ਸ਼ਾਹ ਜੋੜੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਸਾੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗਿਣੀ ਮਿੱਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਉੱਲੂ ਸਿੱਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਮੁਖੀ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਨੇ ਨਕਾਬ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਵਨਾ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ‘ਆਪ’ ਨਾਲ ਚਟਾਨ ਵਾਂਗ ਖੜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਿੰਸਾ ’ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹਜ਼ੂਮੀ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਗਲ਼ੀਆਂ ’ਚ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਟੀਮ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ’ਚ ਦੁਬਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਜਲੰਧਰ (ਨਿਜੀ ਪੱਤਰ ਪੇ੍ਰਕ): ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਜੋੜੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਕਸੁਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਫਰਤ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਜ਼ਹਿਰ ਫੈਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਕਿ ਉਥੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗਿਣੇ-ਮਿੱਥੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕ ਫਿਰਕੇ ਦੀ ਕਤਲੋਗਾਰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਿਟ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਸੀਬ ਚੰਦ ਬੱਬੀ ਤੇਹ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧਮਕੀ ਦੇਣਾ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਹਵਨ ਯੱਗ ਕੀਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਪੱਤਰ ਪੇ੍ਰਕ): ਉਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ 32 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸੋਨੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸ਼ਿਵਾਲਾ ਭੂਤਨਾਥ, ਘਿਉ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਹਵਨ ਯੱਗ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਵਨ ਯਗ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਮਾਝਾ-ਦੋਆਬਾ Comments Off on ਐੱਨਐੱਸਯੂਆਈ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ

