ਐਤਕੀਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਰੰਗ ਨਾ ਬਿਖੇਰ ਸਕੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਫੁੱਲ

ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, 23 ਫਰਵਰੀ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰੋਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ ਭਾਅ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਤਹਿ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਫਸਲ ਦਾ ਸਹੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰੋਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਸਿਰਫ਼ 400 ਕਿੱਲੇ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2100 ਕਿੱਲੇ ’ਚ ਕਾਸ਼ਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲਵਾ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉੱਪਰ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਦੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਨੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਰ੍ਹੋਂ ਵਰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਹੀ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰ ਡਾ. ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਤੇਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪੋਸ਼ਟਿਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਰਿਫਾਇੰਡ ਵਰਤਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਵਰਤਣ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਧੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਾਵਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦਾ ਘਟਣਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾ. ਕਿਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਮੌਸਮ ਕਾਫ਼ੀ ਚੰਗਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਜੋਗੀ ਹੀ ਸਰ੍ਹੋਂ ਬੀਜੀ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਸਰ੍ਹੋਂ ਹੀ ਮੰਡੀਆਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜੇਗਾ।

ਮਾਲਵਾ

