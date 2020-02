ਏਪਵਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਮਾਨਸਾ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ

ਏਪਵਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਮਾਨਸਾ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ Posted On February - 10 - 2020 ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ

ਮਾਨਸਾ, 9 ਫਰਵਰੀ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਏਪਵਾ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਉਦੈਪੁਰ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ।ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਵੁਮੈਨਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਏਪਵਾ) ਦੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਉਦੇਪੁਰ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਕੌਮੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਔਰਤ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਇਥੋਂ ਰੇਲ ਰਾਹੀਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਇਸਤਰੀ ਸਭਾ (ਏਪਵਾ) ਆਗੂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਕੌਮੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਕਾਮਰੇਡ ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ ਨੱਤ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਡੈਲੀਗੇਟ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ 17 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਰੀਬ 400 ਔਰਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਇਸ ਕੌਮੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ, ਜਿਥੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਘ ਬੀਜੇਪੀ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਸੀਏਏ, ਐੱਨਆਰਸੀ ਤੇ ਐੱਨਪੀਆਰ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਸਿਸਟ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਜਨਤਕ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਕਾਰਗਰ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਪਿਛਾਖੜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਰਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਖੋਰੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਸੁਆਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਖ਼ਾਤਿਬ ਹੋਵੇਗੀ।

