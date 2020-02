ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ

ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ Posted On February - 9 - 2020 ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ

ਅੰਬਾਲਾ, 8 ਫਰਵਰੀ

ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਹੱਟ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਨੋਖਾ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਉਸ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਤੇ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੋਣ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਅੰਬਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਐੱਸ.ਏ.ਜੈਨ ਕਾਲਜ ਰੋਡ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ 16 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਨੇਹਾ ਯਾਦਵ ਨੇ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਹੱਟ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ (ਕਾਮਰਸ) ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਤੋਰਨ ਲਈ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਨੇਹਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਜੈ ਯਾਦਵ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈੱਡ ’ਤੇ ਪੈਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਮਾਈ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਨੇਹਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਵਾਲਾ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਦਦ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਐਨਬੀਐਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁੱਛਣ ’ਤੇ ਸਨੇਹਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰੀਬ 600 ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਨਾ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

