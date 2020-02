ਈਐੱਸਪੀਐੱਨ ਪੁਰਸਕਾਰ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ‘ਲਾਈਫਟਾਈਮ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਐਵਾਰਡ’ Posted On February - 21 - 2020 ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਫਰਵਰੀ

ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਖਿਡਾਰਨ ਪੀ.ਵੀ. ਸਿੰਧੂ ਵੀਰਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਈ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਐੱਨ ਦੀ ‘ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਮਹਿਲਾ ਖਿਡਾਰਨ’ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣੀ ਗਈ ਜਦਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਨਿਸ਼ਾਨਬਾਜ਼ ਸੌਰਭ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਰਗ ’ਚ ਸਰਵੋਤਮ ਖਿਡਾਰੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਸੌਰਭ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸੋਨ ਤਗ਼ਮੇ ਜਿੱਤੇ ਸਨ।

ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਉਲੰਪਿਕ ਸੋਨ ਤਗ਼ਮਾ ਜੇਤੂ ਸੀਨੀਅਰ ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ‘ਲਾਈਫਟਾਈਮ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਐਵਾਰਡ’ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੰਡਨ 1948, ਹੇਲਿੰਸਕੀ 1952 ਅਤੇ ਮੈਲਬੌਰਨ 1956 ’ਚ ਸੋਨ ਤਗ਼ਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਉਹ 1975 ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕੋਚ ਵੀ ਸਨ। ਦੌੜਾਕ ਦੁਤੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰੇਰਨਾਸ੍ਰੋਤ ਬਣ ਲਈ ‘ਕਰੇਜ਼’ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੇ ਲਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਆਈ.ਏ.ਏ.ਏ.ਐੱਫ. ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤੀ ਅਤੇ ਟਰੈਕ ’ਚ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਤਰੰਜ ਦੀ ਖਿਡਾਰਨ ਕੋਨੇਰੂ ਹੰਪੀ ਨੂੰ ‘ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਵਾਪਸੀ’ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸਨੇ ਮਾਸਕੋ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਰੈਪਿਡ ਸ਼ਤਰੰਜ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਜਿੱਤੀ। ਉਹ 2016 ਤੋ 208 ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸੂਤਾ ਛੁੱਟੀ ਕਾਰਨ ਬ੍ਰੇਕ ’ਤੇ ਸੀ। ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੀਪਕ ਪੁਨੀਆ ਨੂੰ ‘ਸਾਲ ਦਾ ਉੱਭਰਦਾ ਖਿਡਾਰੀ’ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਕੌਮੀ ਕੋਚ ਪੁਲੇਲਾ ਗੋਪੀਚੰਦ ਨੂੰ ਸਰਵੋਤਮ ਕੋਚ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਸਿੰਧੂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ‘ਸਾਲ ਦਾ ਸਰਵੋਤਮ ਖੇਡ ਪਲ’ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਮਨੂ ਭਾਕਰ ਅਤੇ ਸੌਰਭ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ‘ਸਰਵੋਤਮ ਟੀਮ’ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤਿਆ। ਦਿਵਿਆਂਗ ਖਿਡਾਰਨ ਮਾਨਸੀ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ‘ਸਰਵੋਤਮ ਪੈਰਾ ਅਥਲੀਟ’ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। -ਪੀਟੀਆਈ

