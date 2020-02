ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ 5 ਸਾਲ ਕੈਦ

ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ 5 ਸਾਲ ਕੈਦ Posted On February - 28 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ), 27 ਫਰਵਰੀ

ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਇਰਾਦਾ-ਏ-ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਰੋਹਿਤ ਮੰਦੋਕ ਵਾਸੀ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵਸਨੀਕ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 14 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀੜਤ ਰੀਨਾ ਸ਼ਰਮਾ ਵਾਸੀ ਜੀਂਦ (ਹਰਿਆਣਾ) ਦੀ ਵਸਨੀਕ ਨੇ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਰੋਹਿਤ ਮੰਦੋਕ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰੋਹਿਤ ਮੰਦੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲਟਾਣਾ ਚੌਕੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ 14 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਰੋਹਿਤ ਮੰਦੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਘੁੰਮਾਉਣ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਸਤੇ ’ਚ ਤਲਾਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਹਿਤ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰੋਹਿਤ ਮੰਦੋਕ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ।

