ਇਟਲੀ ’ਚ ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹੋਣਗੇ ਫੁਟਬਾਲ ਮੈਚ Posted On February - 26 - 2020 ਰੋਮ: ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਟਾਲੀਅਨ ਸੀਰੀ ‘ਏ’ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪਾ ਲੀਗ ਦੇ ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਬੰਦ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਰਸ਼ਕ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਟਲੀ ਦੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਵਿਨਸੈਂਜ਼ੋ ਸਪੈਡਾਫੋਰਾ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਤਰੀ ਇਟਲੀ ਦੇ ਛੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਅੰਦਰ ਮੈਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।’’ ਇੰਟਰ ਮਿਲਾਨ ਨੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੁਡੋਗੋਰੇਟਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਯੂਰੋਪਾ ਲੀਗ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਰੀ ‘ਏ’ ਦੇ ਹਫ਼ਤਾ ਭਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਮੈਚਾਂ ’ਚੋਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। -ਏਐੱਫਪੀ

