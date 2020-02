ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ Posted On February - 3 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ, 2 ਫਰਵਰੀ

12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਰੂੜੀ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ 12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਨਿਸ਼ਚਤਾ ਬਣੀ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਵੀਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਤੁਰੰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਆੜ੍ਹਤੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਜੀਵਨ ਰੱਬੜ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੈ ਸਿੰਗਲਾ ਤੇ ਹੋਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਗਾਗਾ ਨੇ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਲਈ 28 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਡੀਸੀ ਉਥੇ ਰਾਹ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਮੰਡੀ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਹਾਮੀ ਸੀ ਪਰ ਪਿੰਡ ਗਾਗਾ ਹਲਕਾ ਦਿੜਬਾ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਥਾਂ ਰਾਜਸੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਈ। ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ/ਸਰਕਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਡੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚਕਾਰ ਰੇਟਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ 16 ਏਕੜ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ’ਚ ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਦਫ਼ਤਰ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੀਆਂ ਇਮਰਾਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਟੀਐੱਮਸੀ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ੀਜਨ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਡੇਗਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆ ਰਹੇ ਕਣਕ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।ੋ

