ਆਵਾਜਾਈ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਚਾਰਾਜੋਈ Posted On February - 15 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਦੇਵੀਗੜ੍ਹ, 14 ਫਰਵਰੀ

ਕਸਬਾ ਦੇਵੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰੈਫਿਕ ਇੰਚਾਰਜ ਜਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਟਰੈਫਿਕ ਪੁਲੀਸ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਅੱਡਾ ਦੇਵੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਵਿੱਚ ਰੇਤਾ ਦੇ ਬੋਰੇ ਭਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਇਥੇ ਗੱਡੀ ਨਾ ਖੜ੍ਹਾਓ’ ਦੇ ਸਲੋਗਨ ਲਿਖ ਕੇ ਤਖਤੀਆਂ ਲਾਈਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਵੰਡ ਕੇ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਟਰੈਫਿਕ ਇੰਚਾਰਜ ਬੁੱਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ’ਚ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਾਮ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ’ਤੇ ਤੁਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਢੰਗ ਇਸ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਸੜਕ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਥੇ ਭਾਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

