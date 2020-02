ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਜਨਤਾ ਨਗਰ ਤੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮੁਹੱਲਾ ਵਾਸੀ ਖ਼ਫਾ Posted On February - 20 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਬਠਿੰਡਾ, 19 ਫਰਵਰੀ

ਸਲੱਮ ਖੇਤਰ, ਜਨਤਾ ਨਗਰ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਕਰ ਕੇ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਬਸਤੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਮਾਮਲਾ ਤੂਲ ਫੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਹੱਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਨੂੰ ਮੁਹੱਲੇ ’ਚੋਂ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਮੁਹੱਲਾ ਆਗੂ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਹਰਪਾਲ ਕੌਰ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਲੋਕਲ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਕਿ ਗਰਬੁਤ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਵਰਦਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਕਿ ਇਸ ਸਿਹਤ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ।

ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਪ ਵੈਦ ਵਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਮੁੱਖ ਅਫ਼ਸਰ ਮਮਤਾ ਗੁਪਤਾ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਅਫ਼ਸਰ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹਨ, ਉਹ ਮੰਨਣ ਪੈਣਗੇ।

